Маан Ажәла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маан Хыбр-иԥацәа
Мать ребёнка: не указана
Хуап, Гудаутский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маан Гал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маан Базрыҟәа-иԥа
Мать ребёнка: не указана
Адзюбжа, Очамчырский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маан Дәыраҟ-иԥацәа
Мать ребёнка: не указана
Лыхны, Гудаутский район
Смерть
Неизвестно