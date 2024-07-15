Маан Ажәла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маан Ажәла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Хыбр-иԥацәа

Мать ребёнка: не указана

Хуап, Гудаутский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Гал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Базрыҟәа-иԥа

Мать ребёнка: не указана

Адзюбжа, Очамчырский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маан Дәыраҟ-иԥацәа

Мать ребёнка: не указана

Лыхны, Гудаутский район
Смерть
Неизвестно

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