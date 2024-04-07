Куроптева Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
03.11.1901
Дочь: (Куроптева) Анна Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
22.10.1903
Дочь: (Куроптева) Параскева Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Куроптева) Анна Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
27.03.1905
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Шагозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куроптев Георгий Степанов
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Куроптева) Фекла Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Куроптева) Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов