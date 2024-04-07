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Куроптева Евдокия Петрова

Место рождения

Ноттоваракка, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Ноттоваракка, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1901

Муж: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
03.11.1901

Дочь: (Куроптева) Анна Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
22.10.1903

Дочь: (Куроптева) Параскева Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Куроптева) Анна Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Куроптев Степан Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Шагозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куроптев Георгий Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Куроптева) Фекла Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Куроптев Иван Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Куроптева) Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

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