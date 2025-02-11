Наталья Макаровна
женский, родилась Около 1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.12.1900
Супруги
Афанасьев Григорий Матвеевич18.11.1881 г.р.
Дети
(Афанасьева) Анастасия Григорьевна08.12.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1900
Рождение ребёнка
08.12.1900
Дочь: (Афанасьева) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Матвеевич
Смерть
25.12.1900