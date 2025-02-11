Наталья Макаровна Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Макаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.12.1900

Супруги
Афанасьев Григорий Матвеевич18.11.1881 г.р.
Дети
(Афанасьева) Анастасия Григорьевна08.12.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Афанасьев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
08.12.1900

Дочь: (Афанасьева) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Матвеевич

Смерть
25.12.1900

Причина смерти: от не правильных родов

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