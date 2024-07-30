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Лялин Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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