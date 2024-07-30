Лялин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно