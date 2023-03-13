Николаева (Титова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Титова) Анна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1866

Отец: Титовъ Андреянъ

Мать: Титова (Базлова) Анисія

Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Николаевъ Яковъ

Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
10.10.1884

Сын: Николаевъ Андрей

Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: (Николаева) Марья

Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1901

Дочь: (Николаева) Надежда

Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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