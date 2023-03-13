Николаева (Титова) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.08.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1866
Отец: Титовъ Андреянъ
Мать: Титова (Базлова) Анисія
Рождение ребёнка
30.09.1883
Сын: Николаевъ Яковъ
Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.10.1884
Сын: Николаевъ Андрей
Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: (Николаева) Марья
Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.09.1901
Дочь: (Николаева) Надежда
Отец ребёнка: Николаевъ Михаилъ