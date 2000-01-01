Семёнов-Тян-Шанский Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1900

Дата смерти

29.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Капитолина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер, (после эмиграции в Финляндию) лейтенант финской армии. / Insinööri. Luutnantti Suomen armeijassa.
Смерть
29.01.1987
Похороны
Неизвестно
Helsingin ortodoksinen hautausmaa / Православное кладбище (Хельсинки), Helsinki / Helsingfors / Хельсинки, Finland / Финляндия
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