Семёнов-Тян-Шанский Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1900
Дата смерти29.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, (после эмиграции в Финляндию) лейтенант финской армии. / Insinööri. Luutnantti Suomen armeijassa.
Смерть
29.01.1987
Похороны
Неизвестно
Helsingin ortodoksinen hautausmaa / Православное кладбище (Хельсинки), Helsinki / Helsingfors / Хельсинки, Finland / Финляндия