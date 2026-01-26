Желудков Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Желудков Александр

Автор
АЖ
Желудков А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Желудков Владимир Александрович02.09.1962 г.р.
Мать
Львова Жанна Александровна26.04.1979 г.р.
Супруги
Шурыгина Анастасия Сергеевна26.11.1997 г.р.
Дети
Желудков Георгий Александрович09.10.2025 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желудков Владимир Александрович

Мать: Львова Жанна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
09.10.2025

Сын: Желудков Георгий Александрович

Мать ребёнка: Шурыгина Анастасия Сергеевна

Тула, город Тула, Тульская область

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