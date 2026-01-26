Желудков Александр
мужской, родился Неизвестно
ОтецЖелудков Владимир Александрович02.09.1962 г.р.
МатьЛьвова Жанна Александровна26.04.1979 г.р.
Супруги
Шурыгина Анастасия Сергеевна26.11.1997 г.р.
Дети
Желудков Георгий Александрович09.10.2025 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.2025
Сын: Желудков Георгий Александрович
Мать ребёнка: Шурыгина Анастасия Сергеевна
Тула, город Тула, Тульская область