Игонина (Сковородкина) Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Сковородкина) Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1991

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1991

Отец: Сковородкин Иван Иванович

Мать: не указана

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