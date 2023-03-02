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Игонина (Сковородкина) Виктория Ивановна
Игонина (Сковородкина) Виктория Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1991
Пол
Женский
Отец
Сковородкин Иван Иванович
1969 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1991
Отец:
Сковородкин Иван Иванович
Мать: не указана
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