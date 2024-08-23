Жесткова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Между 10.10.1910 и 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 04.03.1910

Муж: Жестков Андрей Платонович

Рождение ребёнка
04.03.1910

Дочь: Доронина (Жесткова) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Жестков Андрей Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 10.10.1910 и 16.02.1920

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