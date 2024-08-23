Жесткова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиМежду 10.10.1910 и 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 04.03.1910
Рождение ребёнка
04.03.1910
Дочь: Доронина (Жесткова) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Жестков Андрей Платонович
Смерть
Между 10.10.1910 и 16.02.1920