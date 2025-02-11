Яков Данилович
мужской, родился 18.03.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.03.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТютлин Данила Егоров17.12.1854 г.р.
МатьТютлина Евдокия ЯковлеваДо 1859 г.р.
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Рождение
18.03.1877
Отец: Тютлин Данила Егоров
Мать: Тютлина Евдокия Яковлева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.03.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область