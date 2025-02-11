Яков Данилович 18.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Данилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.03.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.03.1877, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тютлин Данила Егоров17.12.1854 г.р.
Мать
Тютлина Евдокия ЯковлеваДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1877

Отец: Тютлин Данила Егоров

Мать: Тютлина Евдокия Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.03.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: натурально

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