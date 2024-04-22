Терехина (Чуйкина) Настасья Сергеева
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Чуйкин Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1864 ст.
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
10.01.1867 ст.
Дочь: Терехина Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
21.03.1870 ст.
Дочь: Терехина Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1872 ст.
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
25.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
05.05.1876 ст.
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парамонова Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно