Терехина (Чуйкина) Настасья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина (Чуйкина) Настасья Сергеева

Место рождения

Поганцево, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Чуйкин Сергей Степанов

Мать: Чуйкина Февронья Васильева

Поганцево, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Терехин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1867 ст.

Дочь: Терехина Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1870 ст.

Дочь: Терехина Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1872 ст.

Сын: Терехин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1873 ст.

Сын: Терехин Семен Михайлов

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1876 ст.

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.

Сын: Терехин Герасим Михайлов

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Терехин Михаил Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехин Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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