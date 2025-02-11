Лукин Иван Кузьмин
мужской, родился 29.08.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 20.03.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛукин Кузьма Кузьмин1845 г.р.
МатьЛукина Дарья МаксимоваДо 1859 г.р.
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Рождение
29.08.1877
Отец: Лукин Кузьма Кузьмин
Мать: Лукина Дарья Максимова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.03.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область