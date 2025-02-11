Лукин Иван Кузьмин 29.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукин Иван Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.08.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 20.03.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лукин Кузьма Кузьмин1845 г.р.
Мать
Лукина Дарья МаксимоваДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1877

Отец: Лукин Кузьма Кузьмин

Мать: Лукина Дарья Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.03.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Натурально

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