(Сергиенкова) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сергиенкова) Антонина Степановна

(Сергиенкова) Антонина Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сергиенков Степан Максимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close