Наймушин Семен (Сенка) Афонасьев
Место рожденияпоч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиДо 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: Наймушин Афонасий (Офонка) Яковлев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1661
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Наймушин Любим (Макар) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1717