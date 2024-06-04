Наймушин Семен (Сенка) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Семен (Сенка) Афонасьев

Место рождения

поч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

До 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Наймушин Афонасий (Офонка) Яковлев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Наймушин Филипп Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Наймушин Любим (Макар) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1717

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