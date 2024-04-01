Задорин Дмитрий Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорин Дмитрий Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Задорин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Задорин Василий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Айдакова (Задорина) Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Суслова (Задорина) Елена Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1768
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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