Аудовера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аудовера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

540

Дата смерти

580

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

537 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
540

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
550

Сын: Меровей

Отец ребёнка: Хильперик 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хильперик 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базина

Отец ребёнка: Хильперик 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теодоберт

Отец ребёнка: Хильперик 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлодвиг

Отец ребёнка: Хильперик 1

Смерть
580
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