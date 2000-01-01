Аудовера
Место рожденияНе указано
Дата рождения540
Дата смерти580
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
540
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
550
Сын: Меровей
Отец ребёнка: Хильперик 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базина
Отец ребёнка: Хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теодоберт
Отец ребёнка: Хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлодвиг
Отец ребёнка: Хильперик 1
Смерть
580