Сивинцова Феодосия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивинцова Феодосия Матвеевна

Сивинцова Феодосия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сивинцов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Сивинцев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сивинцов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1863

Сын: Сивинцев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцев Алексей Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close