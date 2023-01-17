Сивинцова Феодосия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сивинцов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сивинцев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сивинцов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
13.06.1863
Сын: Сивинцев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Сивинцев Алексей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно