Серюлева Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти31.08.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.08.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1777