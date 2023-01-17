Серюлева Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серюлева Фекла Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

31.08.1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Серюлев Моисей Агапович

Отец ребёнка: Серюлев Агап Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Агап Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
31.08.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1777
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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