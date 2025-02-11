(Кудряшова) Прасковья Васильева 02.10.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Прасковья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.10.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Кудряшева (Нуштаева) Пелагея Фёдорова02.05.1859 г.р.
Отец
Кудряшов Василий Солдат Леонтьев07.04.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1890

Отец: Кудряшов Василий Солдат Леонтьев

Мать: Кудряшева (Нуштаева) Пелагея Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.05.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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