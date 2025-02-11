(Кудряшова) Прасковья Васильева
женский, родилась 02.10.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьКудряшева (Нуштаева) Пелагея Фёдорова02.05.1859 г.р.
ОтецКудряшов Василий Солдат Леонтьев07.04.1860 г.р.
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Рождение
02.10.1890
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.05.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область