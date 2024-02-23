Челахов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челахова Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челахов Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Челахова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Челахова (Туяхова) Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Маркохай Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Челахова (Туяхова) Любовь Евстафьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Челахова Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Челахова Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно