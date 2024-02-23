Челахов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челахов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челахова Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челахов Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Челахова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Челахова (Туяхова) Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Маркохай Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Челахова (Туяхова) Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Челахова Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Челахов Юрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Челахова Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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