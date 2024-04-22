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Молодцов Тарас Евгениевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1901

Сын: Молодцов Константин Тарасович

Мать ребёнка: Молодцова -- Анна Дмитриевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Молодцов Афанасий Тарасович

Мать ребёнка: Молодцова -- Анна Алексеевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодцова -- Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодцова -- Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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