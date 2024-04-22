Молодцов Тарас Евгениевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Рождение ребёнка
05.12.1901
Сын: Молодцов Константин Тарасович
Мать ребёнка: Молодцова -- Анна Дмитриевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Молодцов Афанасий Тарасович
Мать ребёнка: Молодцова -- Анна Алексеевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно