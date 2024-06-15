Посохина (Симакова) Надежда Алексеева
Место рождения
Дата рождения14.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Посохина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: (Посохина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1854
Дочь: Некрасова (Посохина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1855
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.12.1856
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1861
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1862
Дочь: (Посохина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно