Посохина (Симакова) Надежда Алексеева 14.09.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Симакова) Надежда Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1832

Отец: Симаков Алексей Иванович

Мать: Симакова (Колпашникова) Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Посохина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: (Посохина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Дочь: Некрасова (Посохина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1855

Сын: Посохин Николай Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1856

Сын: Посохин Николай Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1861

Сын: Посохин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1862

Дочь: (Посохина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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