(Из Д. Собакина) Марья Иванова
женский, родилась Около 1752
умерла Неизвестно
Супруги
Макар Алмакаев Василий ЯковлевОколо 1742 г.р.
Дети
Тимофей ВасильевОколо 1769 г.р.
Марфа ВасильеваОколо 1772 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно