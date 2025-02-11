(Из Д. Собакина) Марья Иванова Около 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Д. Собакина) Марья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1752

умерла Неизвестно

Супруги
Макар Алмакаев Василий ЯковлевОколо 1742 г.р.
Дети
Тимофей ВасильевОколо 1769 г.р.
Марфа ВасильеваОколо 1772 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Алмакаев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Макар Алмакаев Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.