Сливина Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина (Сливина) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Сливина) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина (Сливина) Анна (Нюра) Васильевна
Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич
Бракосочетание
09.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1918
Дочь: Сапельникова (Сливина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно