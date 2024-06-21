Сливина Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сливина Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина (Сливина) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Сливина) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина (Сливина) Анна (Нюра) Васильевна

Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич

Николаевка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
09.01.1904 ст.

Муж: Сливин Василий Григорьевич

Николаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.04.1918

Дочь: Сапельникова (Сливина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сливин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Омский округ, Сибирский край

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