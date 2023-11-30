Юдина (Афонина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Афонина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юдин Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
11.09.1949

Сын: Юдин Николай Иванович

Отец ребёнка: Юдин Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно

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