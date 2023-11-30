Юдина (Афонина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юдин Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
11.09.1949
Отец ребёнка: Юдин Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно