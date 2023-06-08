Ложков Евгений Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкова Олеся
Мать ребёнка: Ложкова Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
1997
Сын: Ложков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.2013
Сын: Ложков Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно