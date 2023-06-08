Ложков Евгений Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожков Евгений Владиславович

Ложков Евгений Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложков Владислав Георгиевич

Мать: Ложкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкова Олеся

Мать ребёнка: Ложкова Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Ложков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.2013

Сын: Ложков Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.