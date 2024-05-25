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Безкоровайный Иван Пантелеймонович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безкоровайный Пантелеймон Емельянович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1806 ст.

Дочь: Безкоровайная Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1817 ст.

Дочь: Безкоровайная Хиония Ивановна

Мать ребёнка: Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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