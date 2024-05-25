Безкоровайный Иван Пантелеймонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безкоровайный Пантелеймон Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1806 ст.
Дочь: Безкоровайная Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1817 ст.
Дочь: Безкоровайная Хиония Ивановна
Мать ребёнка: Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна
Смерть
Неизвестно