Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1806 ст.
Дочь: Безкоровайная Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Безкоровайный Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.04.1817 ст.
Дочь: Безкоровайная Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Безкоровайный Иван Пантелеймонович
Смерть
После 1817