Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайная (Свиридоненко) Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкоровайный Иван Пантелеймонович

Рождение ребёнка
29.05.1806 ст.

Дочь: Безкоровайная Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Безкоровайный Иван Пантелеймонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1817 ст.

Дочь: Безкоровайная Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Безкоровайный Иван Пантелеймонович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Криски, Чернігівська область

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