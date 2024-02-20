Ивченко Никита Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ивченко Гавриил Тихонович
Мать: Устиния Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.05.1912
Мать ребёнка: Ивченко Фекла Демидовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1918
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Ивченко Фекла Демидовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Фекла Демидовна
Смерть
Неизвестно