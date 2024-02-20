Ивченко Фекла Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Фекла Демидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Ивченко Устин Никитович

Отец ребёнка: Ивченко Никита Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1918

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Ивченко Никита Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Никита Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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