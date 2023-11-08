Бердникова (Лыскова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Лыскова) Вера Сергеевна

Место рождения

Киргизия, Фрунзенская область, Кызыл-Аскерский район, с. Маёвка

Дата рождения

20.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958

Отец: Лысков Сергей Григорьевич

Мать: Лыскова (Башкова) Валентина Парфёновна

Образование
29.06.1975
Новожилкино, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
05.11.1977

Муж: Бердников Николай Анатольевич

Целоты, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Боголюбова (Бердникова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бердников Николай Анатольевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.1982

Дочь: Бердникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Бердников Николай Анатольевич

Развод
25.05.1988

Муж: Бердников Николай Анатольевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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