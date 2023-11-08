Бердникова (Лыскова) Вера Сергеевна
Место рожденияКиргизия, Фрунзенская область, Кызыл-Аскерский район, с. Маёвка
Дата рождения20.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958
Образование
29.06.1975
Новожилкино, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
05.11.1977
Целоты, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Боголюбова (Бердникова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бердников Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
31.05.1982
Дочь: Бердникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Бердников Николай Анатольевич
Развод
25.05.1988