Чапни /Шалтей/ Архондица Стиреоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
С 1835
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно