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Чапни /Шалтей/ Дмитрий Федорович

Место рождения

Малый Янисоль

Дата рождения

1787

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Малый Янисоль
Бракосочетание
С 1818 по 1832

Жена: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фотиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Христина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малый Янисоль
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
С 1835

Жена: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1850
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
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