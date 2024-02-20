Чапни /Шалтей/ Дмитрий Федорович
Место рожденияМалый Янисоль
Дата рождения1787
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Малый Янисоль
Бракосочетание
С 1818 по 1832
Жена: Чапни /шалтей/ София
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фотиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Христина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малый Янисоль
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Бракосочетание
С 1835
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ Архондица Стиреоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
1850
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала