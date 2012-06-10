Щербакова Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1929
Дата смерти10.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1959
Дочь: Коваленко Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Щербаков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1964
Дочь: Ананьева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Щербаков Геннадий Васильевич
Смерть
10.06.2012