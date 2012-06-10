Щербакова Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

10.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1959

Дочь: Коваленко Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Щербаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1964

Дочь: Ананьева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Щербаков Геннадий Васильевич

Смерть
10.06.2012
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