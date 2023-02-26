Елена Данилова
Место рожденияд.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1897
Дата смерти26.07.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1897
Отец: Даниил Михайлов
Мать: Евгения Андреева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.07.1897
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)