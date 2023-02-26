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Елена Данилова

Место рождения

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1897

Дата смерти

26.07.1897

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1897

Отец: Даниил Михайлов

Мать: Евгения Андреева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.07.1897
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)
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