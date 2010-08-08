Сарзанов Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1935
Дата смерти08.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1958
Дочь: Новикова (Сарзанова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Сарзанова (Баленко) Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1970
Сын: Сарзанов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сарзанова (Баленко) Мария Павловна
Смерть
08.08.2010