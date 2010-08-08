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Сарзанов Владимир Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1935

Дата смерти

08.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарзанова (Баленко) Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1958

Дочь: Новикова (Сарзанова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Сарзанова (Баленко) Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1970

Сын: Сарзанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сарзанова (Баленко) Мария Павловна

Смерть
08.08.2010

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