Пономарев Артемий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1822
(ГАСО 6-1-365,1822г.) Воспреемники: Василий Пономарев.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Георгий Артемьевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Саввишна (2)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пономарев Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Ивановна (1)
Рождение ребёнка
03.12.1850
Дочь: Пономарева Варвара Артемьевна
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Ивановна (1)
Рождение ребёнка
01.03.1861
Сын: Пономарев Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Саввишна (2)
(ГАСО 6-3-1059,1861 г.) Воспреемники:крестьянин Иван Петрович Пономарев и крестьянская жена Васса Леотьевна Пономарева.
Смерть
Неизвестно