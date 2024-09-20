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Пономарев Артемий Яковлевич

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

17.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1822

Отец: Пономарев Яков Лукич

Мать: Пономарева (Хукова) Ксения Кирилловна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-1-365,1822г.) Воспреемники: Василий Пономарев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Пелагея Саввишна (2)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Екатерина Ивановна (1)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Георгий Артемьевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Саввишна (2)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Ивановна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1850

Дочь: Пономарева Варвара Артемьевна

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Ивановна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1861

Сын: Пономарев Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Саввишна (2)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-1059,1861 г.) Воспреемники:крестьянин Иван Петрович Пономарев и крестьянская жена Васса Леотьевна Пономарева.
Смерть
Неизвестно

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