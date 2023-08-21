Кривобокова Ольга Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобокова Ольга Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1948

Дочь: Сёмина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Татьяна Сёмина

Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Светлана Сёмина

Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
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