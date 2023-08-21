Кривобокова Ольга Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1948
Дочь: Сёмина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Татьяна Сёмина
Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Светлана Сёмина
Отец ребёнка: Сёмин Василий Захарович
Смерть
Неизвестно