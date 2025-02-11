Горшков Афанасий Ильин 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшков Афанасий Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова05.12.1859 г.р.
Дети
(Горшкова) Екатерина Афанасьева24.01.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: (Горшкова) Екатерина Афанасьева

Мать ребёнка: Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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