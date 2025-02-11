Горшков Афанасий Ильин
мужской, родился 1858, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова05.12.1859 г.р.
Дети
(Горшкова) Екатерина Афанасьева24.01.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1877
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: (Горшкова) Екатерина Афанасьева
Мать ребёнка: Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно