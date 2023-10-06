Облачевский Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2003
Дочь: Облачевская Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.2008
Дочь: Облачевская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности