Облачевский Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облачевский Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2003

Дочь: Облачевская Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.2008

Дочь: Облачевская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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