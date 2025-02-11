Слугин Фёдор Васильев
мужской, родился 15.04.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.08.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСлугин Василий Петрович1835 г.р.
МатьСлугина Фёкла АндрееваДо 1853 г.р.
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Рождение
15.04.1871
Отец: Слугин Василий Петрович
Мать: Слугина Фёкла Андреева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.08.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область