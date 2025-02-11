Слугин Фёдор Васильев 15.04.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Слугин Фёдор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.04.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.08.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Слугин Василий Петрович1835 г.р.
Мать
Слугина Фёкла АндрееваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871

Отец: Слугин Василий Петрович

Мать: Слугина Фёкла Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.08.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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