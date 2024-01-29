Былдина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былдина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Клешнёва Анна (Ганна)(Галя) Егоровна

Отец ребёнка: Былдин Егор

Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Былдин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былдин Иван Егорович

Отец ребёнка: Былдин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былдина Вера Егоровна

Отец ребёнка: Былдин Егор

Смерть
Неизвестно
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