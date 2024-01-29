Былдина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Клешнёва Анна (Ганна)(Галя) Егоровна
Отец ребёнка: Былдин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Былдин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Былдин Иван Егорович
Отец ребёнка: Былдин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былдина Вера Егоровна
Отец ребёнка: Былдин Егор
Смерть
Неизвестно