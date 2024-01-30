Петухова (Былдина) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Былдин Егор
Мать: Былдина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Галина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно