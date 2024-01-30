Петухова (Былдина) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Былдина) Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Былдин Егор

Мать: Былдина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Галина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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