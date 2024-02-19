Болматов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1955
Дочь: Позднякова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Епихина (Позднякова) Тамара Ефиповна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Болматова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: не указана