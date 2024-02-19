Болматов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болматов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епихина (Позднякова) Тамара Ефиповна

Рождение ребёнка
21.11.1955

Дочь: Позднякова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Епихина (Позднякова) Тамара Ефиповна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Болматова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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