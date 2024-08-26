Некрасов Иван Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Некрасов Ульян
Мать: Некрасова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична
Рождение ребёнка
1821
Сын: Некрасов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Белозёрова (Некрасова) Пульхерия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична
Бракосочетание
23.05.1826 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163, Л.200, 200об. | Для Ивана Некрасова это второй брак, для Улиты Лукиной — первый.
Смерть
Неизвестно