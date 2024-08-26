Некрасов Иван Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Ульянович

Некрасов Иван Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Некрасов Ульян

Мать: Некрасова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Некрасов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Некрасов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Белозёрова (Некрасова) Пульхерия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1825

Жена: Некрасова Степанида Лукинична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Лукинична

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.05.1826 ст.

Жена: Некрасова (Лукина) Улита Егоровна

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163, Л.200, 200об. | Для Ивана Некрасова это второй брак, для Улиты Лукиной — первый.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.