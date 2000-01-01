Игаев Григорий Андреевич
Место рожденияСамарская губерния , село Малый Толкай
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Игаев Андрей
Мать: Игаева Мария Ивановна
Самарская губерния , село Малый Толкай
Военная служба
?.09.1942
Участвовал в Гражданской войне и последующих боевых действиях по защите СССР. ВОВ : мобилизован в сентябре 42-го , зачислен в 929 отдельный саперный батальон. Ноябрь 42-го - Сталинградский фронт, июн... Показать все
Смерть
Неизвестно