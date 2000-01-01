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Игаев Григорий Андреевич

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Место рождения

Самарская губерния , село Малый Толкай

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Игаев Андрей

Мать: Игаева Мария Ивановна

Самарская губерния , село Малый Толкай
Военная служба
?.09.1942
Участвовал в Гражданской войне и последующих боевых действиях по защите СССР. ВОВ : мобилизован в сентябре 42-го , зачислен в 929 отдельный саперный батальон. Ноябрь 42-го - Сталинградский фронт, июн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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