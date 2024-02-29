Меретикова (Склярова) Лилия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973
Отец: Скляров ?
Мать: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1995
Дочь: Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1999
Дочь: Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Меретиков Юрий
Рождение ребёнка
06.01.2004
Отец ребёнка: Меретиков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меретиков Юрий
Место жительства
Неизвестно