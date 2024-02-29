Меретикова (Склярова) Лилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меретикова (Склярова) Лилия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973

Отец: Скляров ?

Мать: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1995

Дочь: Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1999

Дочь: Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Меретиков Юрий

Рождение ребёнка
06.01.2004

Сын: Миретиков Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Меретиков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меретиков Юрий

Место жительства
Неизвестно
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