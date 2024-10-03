- Агриппина Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1897 ст.
Восприемник
30.11.1899 ст.
МК 56-13-42 стр.180-181 (Рождение №-74м) Крестный сын - Смирнов Иоанн Егорович из д.Пустосилово
Восприемник
02.09.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м) Крестный сын - Лебедев Иоанн Тихонович из д.Пустосилово
Смерть
После 1904