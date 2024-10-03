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- Агриппина Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1897 ст.

Муж: Лебедев Иван Леонтьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
30.11.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.180-181 (Рождение №-74м) Крестный сын - Смирнов Иоанн Егорович из д.Пустосилово
Восприемник
02.09.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м) Крестный сын - Лебедев Иоанн Тихонович из д.Пустосилово
Смерть
После 1904

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