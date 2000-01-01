Генаев Осип Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генаев Осип Александрович

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Место рождения

д.Звегливец

Дата рождения

С 1896 по 1898 ст.

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1896 по 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Звегливец
Дедушка.Генаев Осип Александрович,родился примерно в 1896-1898г.Жил в деревне Звегливец,Нюксенского района,Вологодской области.Погиб в 1943 г.под г.Воронеж,где-то с января по март.
Смерть
Около 1943
д.Звегливец
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