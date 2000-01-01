Генаев Осип Александрович
Место рожденияд.Звегливец
Дата рожденияС 1896 по 1898 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
С 1896 по 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Звегливец
Дедушка.Генаев Осип Александрович,родился примерно в 1896-1898г.Жил в деревне Звегливец,Нюксенского района,Вологодской области.Погиб в 1943 г.под г.Воронеж,где-то с января по март.
Смерть
Около 1943
д.Звегливец