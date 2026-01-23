Нуштаева (Туйгунова) Александра Хрисанфова
женский, родилась 20.04.1879, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.03.1955
Мать(Зубкова) Мария Спиридонова1861 г.р.
Супруги
Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов29.05.1881 г.р.
Дети
Нуштаев Павел Митрофанов13.01.1901 г.р.
Нуштаева Марфа Митрофанова29.06.1902 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
20.04.1879
Отец: Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов
Бракосочетание
01.11.1899
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1901
Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов
Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.
Дочь: Нуштаева Марфа Митрофанова
Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов
Рождение ребёнка
14.06.1903 ст.
Дочь: Нуштаева Мария дочь солдатки
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1906 ст.
Дочь: Нуштаева Прасковья дочь солдатки
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Дочь: Нуштаева Ольга Митрофанова
Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов
Смерть
02.03.1955