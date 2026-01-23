Нуштаева (Туйгунова) Александра Хрисанфова 20.04.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаева (Туйгунова) Александра Хрисанфова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.04.1879, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.03.1955

Мать
(Зубкова) Мария Спиридонова1861 г.р.
Отец
Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов1858 г.р.
Супруги
Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов29.05.1881 г.р.
Дети
Нуштаев Павел Митрофанов13.01.1901 г.р.
Нуштаева Марфа Митрофанова29.06.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1879

Отец: Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов

Мать: (Зубкова) Мария Спиридонова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.11.1899

Муж: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Нуштаев Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.06.1902 ст.

Дочь: Нуштаева Марфа Митрофанова

Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.06.1903 ст.

Дочь: Нуштаева Мария дочь солдатки

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.07.1906 ст.

Дочь: Нуштаева Прасковья дочь солдатки

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Дочь: Нуштаева Ольга Митрофанова

Отец ребёнка: Нуштаев Митрофан Ж.Р. 1935 Филиппов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Св-во о рождении выдано 24.06.1949 № 130282

Смерть
02.03.1955

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